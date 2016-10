Gemeente dupeert jeugd van Argon

Mijdrecht – “Het speeltje van wethouder Goldhoorn over het gescheiden inzamelen van papier gaat ten koste van de jeugdopleiding van Argon”, zo laat de voorzitter van Argon Ton Goedemoed weten. In 2015 verdween het plan van de toenmalige wethouder Schouten over het gescheiden ophalen van papier reeds in de prullenbak. Goedemoed: “In 2016 manoeuvreerde wethouder Goldhoorn met een krappe meerderheid van slechts twee stemmen een dergelijk plan alsnog door de raad”. De sportverenigingen CSW en Argon met meer dan 1500 leden hebben aangegeven geen vrijwilligers te kunnen vinden die in hun vrije tijd op zaterdag achter een vuilniswagen papier gaan inzamelen. De wethouder ging er echter vanuit dat de opbrengst van het papier voldoende clubmensen zou motiveren dit werk, wat normaal door professionals wordt gedaan, te willen gaan doen. Goedemoed: ” een utopie van de bovenste plank. Lukt het de verenigingen niet om vrijwilligers te vinden, wordt het papier opgehaald door de AVU/SITA contractant en krijgen de verenigingen niets.

Al twintig jaar

“Met hetzelfde gemak breng je het oud papier naar de Argon bak. Onder dit motto wordt bij Argon sinds jaar en dag papier en karton ingezameld. een systeem wat al meer dan twintig jaar probleemloos functioneert en dreigt nu op te houden te bestaan.

Als handreiking wordt onze papiercontainer tot het eind van dit jaar door de gemeente gedoogd om daarna met straffe hand te worden verwijderd. Handhaven heet dat. Argon zou zich niet hebben gehouden aan de bepaling dat alleen een container van gemeente wegen mag worden gebruikt en Argon hierdoor zwaar in overtreding is.

De achtergrond van dit zware vergrijp heeft te maken met het feit dat Argon van de gemeente 4 cent per kilo krijgt, terwijl Argon, als een goed ondernemer betaamd, een alternatief heeft gevonden die 9 cent per kilo vergoed. De extra vergoeding zit in de meerprijs van het papier en karton en de manier waarop de container wordt aangeboden”, aldus de Argon voorzitter. Meer hierover leest u woensdag 26 oktober in de Nieuwe Meerbode (foto sportinbeeld.com)