Geldunit Rabobank op Praamplein

Aalsmeer – Maandag 6 en dinsdag 7 februari werden er klinkers verwijderd en groot gat gegraven en woensdag 8 februari is ie geplaatst, de geldunit van de Rabobank. Op het Praamplein is tegenover de Albert Heijn een mooie plek gevonden voor de unit waar over ongeveer een maand geld getrokken en gestort kan worden.

En hiermee biedt de Rabobank dan weer haar volledige dienstpakket. Bij de aankondiging van de verhuizing naar de Zijdstraat werd reeds gezegd dat de automaten voor geld trekken en storten niet bij het nieuwe onderkomen zouden komen. Dit in verband met ramkraken, die regelmatig gepleegd worden. Onlangs zelfs nog heel dichtbij, in Uithoorn. De Rabobank wil de nieuwe winkelruimtes en bovenwoningen graag netjes houden en de veiligheid niet in gevaar brengen.

Volgens de planning zou de geldunit rond maart in gebruik genomen kunnen worden en gezien de voortvarendheid gaat dit wel lukken. Geld trekken kan overigens ‘gewoon’ nog in eigen dorp, bij de automaat in de Rabobank in de Zijdstraat en straks dus ook op het Praamplein. Voor geld storten dienen klanten voor nu nog even uit te wijken naar de kantoren in Uithoorn of Hoofddorp.