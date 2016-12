Gefeliciteerd Sinterklaas!

Aalsmeer – Het is vandaag 5 december. Sinterklaas is jarig. Gefeliciteerd! Veel tijd heeft de Sint niet om zijn verjaardag te vieren. Het is de afgelopen weken druk geweest voor de goedheiligman en zijn Pieten en deze laatste dag brengt ook veel bezoeken met zich mee. Maar zelfs voor deze laatste loodjes zetten de Sint en zijn Pieten zich honderd procent in.

Het viel Sinterklaas overigens wel een beetje tegen toen hij afgelopen donderdag de Nieuwe Meerbode las. “Wat, geen felicitatie-advertentie?” Tja, sorry Sinterklaas. De Pieten waren net te laat, de krant was al naar de drukker. Gelukkig heeft de Meerbode ook een actieve website waarop dagelijks extra verhalen te lezen zijn.

Bij deze Sinterklaas: Van harte gefeliciteerd! Geniet, ondanks de drukte, van deze speciale dag. En alvast een goede thuisreis gewenst. Ook voor alle lieve Pieten. Wat een prestatie, zoveel kinderen (en volwassenen) blij gemaakt. De Stichting Sinterklaas in Aalsmeer verdient een super compliment. Alles prima geregeld en altijd gezellig. Heel veel dank en graag tot volgend jaar.

Foto: www.kicksfotos.nl