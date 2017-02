Geen ramkraak, maar ongeval

Aalsmeer – Om half drie in de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 februari heeft een eenzijdig ongeval plaatsgevonden op de kruising Stationsweg, Van Cleeffkade en Uiterweg. Een 24-jarige automobiliste uit Aalsmeer heeft op de Stationsweg de middengeleider geraakt, is de macht over het stuur kwijt geraakt en is zonder te remmen tegen de gevel van de juwelier gereden op de hoek met de Zijdstraat. De pui is behoorlijk ontzet.

De eigenaar van de juwelierszaak was snel ter plaatse. Het alarm is afgegaan en direct werd gedacht aan een ramkraak. Voor hen betrof het gelukkig een ongeval.

De bestuurster is minder gelukkig, zij is met onbekend letsel per ambulance naar het VU-ziekenhuis vervoerd. Er is bloed afgenomen om vast te kunnen stellen of er mogelijk alcohol in het spel is geweest.