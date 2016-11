Geen optreden The Wild Romance

Aalsmeer – Menig fan heeft zich er vast op verheugd, maar helaas. Het optreden van The Wild Romance in het Crown Theater in Studio’s Aalsmeer vrijdag 11 november (vanavond) gaat niet door wegens ziekte van een van de bandleden.

Het zou de eerste voorstelling van de concerttournee ‘Out of Heaven’ van Danny Lademacher’s Wild Romance zijn geweest. De band brengt met de tournee een ode aan Herman Brood.

Het is het team van het Crown Theater niet gelukt om in zo een korte tijd een vervangende act te vinden. Dus, heel jammer, maar geen livemuziek in het studiocomplex aan de Van Cleeffkade. Nog niet bekend is of The Wild Romance op een andere datum naar Aalsmeer komt.

Het eerst volgende optreden met livemuziek is zondag 27 november. Dan komt The Amazing Stroopwafels op bezoek bij Bob & Gon in The Club. De bezoekers worden getrakteerd op een potpourri van Hollandse liedjes. Aanvang is 15.30 uur, toegang 21,50 euro per persoon. Meer informatie op www.crowntheateraalsmeer.nl.