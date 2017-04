Geen misdrijf, maar natuurlijke dood

Aalsmeer – Het onderzoek naar de gevonden dode man in de Turfstekerstraat op donderdag 30 maart is afgerond door de recherchedienst. In de vroege ochtend deze dag kregen de hulpdiensten een melding naar Industrieterrein Hornmeer te gaan voor een reanimatie. Toen de politie en de ambulancedienst ter plaatse kwamen, bleek de man te zijn overleden.

In de buurt van de mannen lagen volgens getuigen enkele zakken wiet. De politie ging uiteraard uit van een niet-natuurlijke dood en heeft ter plaatse een sporenonderzoek gehouden en een oproep voor getuigen gedaan.

Nadat het lichaam van de man was geborgen, is de recherche verder gegaan met het onderzoek naar de doodsoorzaak. Hieruit is nu gebleken dat de man van 42 jaar en woonachtig in Spanje een natuurlijke dood is gestorven. Van enig misdrijf is geen sprake, benadrukt de politie. Een liquidatie is het absoluut niet geweest.

Een verband met de zakken hennep is niet gevonden. Alle drugs is vernietigd.

Foto: Marco Carels, 30 maart in de Turfstekerstraat.