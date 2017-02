Geen korfbal, maar carnaval zondag

Kudelstaart – Met nog twee wedstrijden te spelen in de zaalcompetitie zijn de korfballers van VZOD nog niet in behouden haven van het spelen van tweede klasse korfbal in het volgende seizoen. Het vlaggenschip zal alle zeilen bij moeten zetten om zelf nog een punt uit twee wedstrijden te halen of moeten hopen op averij van concurrent TRIAZ uit Amsterdam.

Voor zowel VZOD als TRIAZ volgt een moeilijk programma. VZOD speelt op zaterdag 4 maart in de kampioenswedstrijd van het Haagse Futura. VZOD zal roeien met de riemen die zij hebben om Futura de loef af te steken in de Proosdijhal en zo het kampioenschap af te houden en zelf af te koersen op lijfsbehoud. Als TRIAZ het schip in gaat tegen een van hun twee tegenstanders, is VZOD ook in veilige haven.

Aan boord

Aanstaande zondag 26 februari zal het vlaggenschip van VZOD met de wind in de rug een tocht maken door het Poelgilderdamse dorp tijdens de carnaval. Met de brede selectie zal het over een heel andere boeg worden gegooid. Het roer moest om. Verschillende boegbeelden van de vereniging zullen aan boord stappen. Sinds twee jaar is het vlaggenschip goed op dreef en dit jaar is er grootscheeps uitgepakt. Met het kompas in de hand zal een route worden gevaren door straten en wegen. Dat het vlaggenschip zin in de carnavalstocht heeft, dat staat als een paal boven water.