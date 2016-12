Geef de kerstboom voldoende water!

Aalsmeer – De kerstboom al water gegeven vandaag? Heel gezellig dit extra groen met versieringen en lampjes, maar er is verzorging en alertheid nodig. De brandweer raadt aan om de boom voldoende water te geven. Voorkom dat de boom uitdroogt, want hoe droger hoe brandgevoeliger. Plaats ook geen kaarsjes in of naast de boom. Fijne kersdagen!

Brandweer zoekt collega’s

Overigens is de brandweer altijd op zoek naar nieuwe collega’s die het brandweerteam van Aalsmeer komen versterken. Durf jij in te stappen? Meld je aan en help mee zorg te dragen voor de veiligheid in Aalsmeer. Het korps houdt iedere maandag een oefenavond in de kazerne aan de Zwarteweg. Stap eens binnen voor een kennismaking. De kazerne is telefonisch bereikbaar via 0297-326959. Op facebook kan alvast kennis gemaakt worden met de brandweermannen en -vrouwen en hun veelzijdige werkzaamheden (branden blussen, hulp verlenen bij ongevallen, etc.) middels een kort filmpje.