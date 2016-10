Dupe van Inbraak? Kijkdagen bij politie

Aalsmeer - Eind juni heeft de politie op de Aalsmeerderweg een inbreker aangehouden. De man bleek te hebben geslapen in een caravanstalling. Bij dit adres hebben agenten diverse goederen en kledingstukken aangetroffen, die zo goed als zeker van diefstal afkomstig zijn. De man heeft in de maanden mei en juni bij diverse (opslag)-bedrijven en caravanstallingen ingebroken. Het betreft panden op de Aalsmeerderweg tussen ongeveer de nummers 103 en 205 en op de Oosteinderweg in het gedeelte van de nummers 230 en 276.

De politie hoopt de in beslag genomen goederen terug te kunnen geven aan de rechtmatige eigenaars en houdt daarom twee kijkdagen voor gedupeerden van inbraken op genoemde twee wegen. Onder andere een camera, boormachines, elektrische apparaten, kantoorartikelen, multi tools, een koffertje en een laptoptas, een lamp en behoorlijk veel kledingstukken heeft de politie liggen. De kijkdagen zijn maandag 24 oktober van 19.00 tot 20.30 uur en dinsdag 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur in het politiebureau aan de Dreef.

Gedupeerd? Mist u gereedschap of andere goederen uit het bedrijf of de opslag aan de Aalsmeerderweg of Oosteinderweg? Ga een kijkje nemen en wie weet. Wie eerst meer informatie wil, kan contact opnemen met politie Aalsmeer via 0900-8844.