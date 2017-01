Gedichtenavond: Amerika

Aalsmeer – De jaarlijkse gedichtenavond vond gisteren, donderdag 26 januari, plaats in Bacchus. Het was gezellig druk in het culturele café waar best veel gelachen werd. Thema was namelijk ‘humor’. Dorpsdichter Bram Landzaat praatte de ‘dichters’ aan elkaar. En dat deed hij goed. Eén van de deelnemers, Marcel Harting, had een video-gedicht ingestuurd, dat afgespeeld werd op een groot scherm. Heel bijzonder!

Joke van der Zee van de Meerbode (Heemsteder) nam ook deel en droeg een gedicht voor over de nieuwe Amerikaanse president. Ze had daarbij een tekening van Trump opgehangen, gemaakt door haar broer Rein.

Joke over de avond: “Humor bleek best een moeilijk onderwerp: zelfspot, satire en spot horen daar ook bij en lag deelnemers beter dan gewoon grappig te zijn.” Haar gedicht:

Amerika groot

Daar zit hij met zijn geföhnde kuif

Die campagne was nog een hele kluif

Waar ben ik in Godsnaam beland?

Peinsde hij met trillende hand

Het begon allemaal met ontevredenheid

Over het land, zijn leider en vooral beleid

Met mensen die overal maar vandaan schijnen te komen

Om hier zeker te verwezenlijken waar ze van dromen

Mensen die hier niet zijn geboren

Met andere gewoonten, die hier niet horen

Nee, grootvaders’ wieg stond ook niet bij de Indianen, nee

Maar als een echte patriot vocht hij wel mee

Ja, tégen de oorspronkelijke bewoners die hier zijn geboren

Want zij waren mensen die hier niet horen

Waar ben ik in Godsnaam beland?

Hoor ik wel thuis in dit land?

Het begon allemaal met mijn zuurverdiende miljarden

Buitenlanden rukken op, straks mijn droom aan flarden

Armoe en ziekten die overal maar vandaar schijnen te komen

Laat ze achter de muur in hun eigen land verder dromen

Dit land is van ons, ja, aan hen die hier niet geboren waren

Maar vreemdelingen waren wij nooit, wel barbaren

Land is jouw land als je er voet op zet, net als mijn opa deed

Maar dat geldt dus alleen voor als je Christus hebt als profeet

Wij sluiten de poorten voor een vreemd geloof

Zelf kent ons land totaal geen religieuze kloof

Mormonen, Amish, sekten en veelwijverij

Wij waren een volkomen normaal land, en zo vrij

Zie hem zitten met zijn geföhnde kuif

Op naar de overwinningsfuif

Zijn hand trilt, maar zijn tanden lachen bloot

Ik maak Amerika weer groot!

Joke van der Zee.

Foto: Voordracht door Koos Verhagen. Op de achtergrond pianist Robbert Tuinhoff, die afwisselend met Daniëlle Burgman op sopraansaxofoon de avond muzikaal opluisterde.