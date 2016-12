Geboortecentrum werkt samen

Amstelveen – Ziekenhuis Amstelland tekende woensdag 30 november een overeenkomst met maar liefst vier partijen om de zorg rondom de zwangeren in het Geboortecentrum nog beter te kunnen organiseren. Deze partijen zijn Varimed, Soda Bodyfit, Naïf en Hestia kinderopvang. Het zijn bijzondere samenwerkingen die maken dat het Geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland nét dat beetje meer kan bieden rondom zwangerschap en bevalling. Tenslotte is het krijgen van een kind één van de meest bijzondere ervaringen in een mensenleven en daar proberen wij een extra dimensie aan te geven. Kinderopvang Hestia uit Amstelveen gaat vanuit hun bijzondere pedagogische visie kinderen opvangen in het ziekenhuis. Dat betekent dat zwangeren bij bezoek aan het ziekenhuis of tijdens de bevalling een beroep kunnen doen op deze opvang voor eventuele broertjes en zusjes. Deze opvang is zelfs tweetalig; zowel Nederlands als Engels. De dienstverlening zal in maart 2017 actief worden. Varimed gaat het Geboortecentrum voorzien van sfeervolle verlichting toepassingen. Zowel patiëntenkamers, verloskamers als gangen worden hiermee minder klinisch en ‘steriel wit’. Er wordt een huiselijke en klantvriendelijke sfeer gecreëerd.

Soda Bodyfit zal zorgdragen voor het Life style programma voor zwangere en kraamvrouwen, waarbij in 2017 trimestergericht een (sportief) programma wordt aangeboden aan de patiënten van Ziekenhuis Amstelland. Aandacht voor details maakt het verschil. Met de toepassing van Naïf babyverzorgingsproducten geeft Ziekenhuis Amstelland invulling aan een verantwoorde keuze rondom de zorg van baby’s, peuters en kinderen die worden verzorgd op de kinder- en verlosafdeling. Ook zijn de producten te koop op de afdeling.

Foto v.l.n.r.: J.M. Schaepkens, A. Mozes (Gynaecoloog), I. Zwaan (manager Vrouw Kind centrum), R. Soda, A. Huijsmans, A. Koning (Gynaecoloog), S. Bak (Varimed), I. Purperhart (Hestia), F. Ravels (Varimed).