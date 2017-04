Gastcollege voor scholieren: ‘Dit herdenken wij’

Wilnis – De scholieren van alle basisscholen in Wilnis kregen de afgelopen weken een gastcollege aangeboden door het comité herdenking 1940-1945 Wilnis. Tijdens het gastcollege werd er een bezoek gebracht aan de drie monument in Wilnis. Het herdenkingsmonument bij het oude gemeentehuis, het momument van de Vickers Wellington en bij de drie overleden Canadese militairen. Tevens was er materiaal aanwezig van het vliegtuig en foto’s van de overleden soldaten. De scholieren waren zeer onder de indruk van deze monumenten en er werden veel vragen gesteld. Deze gastcolleges werden gegeven in het kader van ‘dit herdenken wij’. Het comité herdenking 1940-1945 Wilnis wil graag scholieren bewust maken van de vrijheid, en hoopt dat veel scholieren komen herdenken op 4 mei, waar stil gestaan wordt bij alle oorlogsslachtoffers.