G-voetbal: Alessander is echte stimulator

Bovenkerk – De deurbel gaat. Net op het moment dat Memphis Depay in het Nederlands elftal met een mooie actie door de Italiaanse verdediging dribbelt. Stef Zaal, elftalleider van het G-team van Roda ’23, doet in een looppasje snel de deur open. “Kom gauw binnen”, zegt hij. “We hebben net weer een grote kans gehad.” Alessander Stroomer, de keeper van het G-team, snelt achter Stef aan en gaat op het puntje van een bijgeschoven stoel zitten. In zijn hand heeft hij een wit A4-tje. ‘Hallo, ik ben Alessander Stroomer’ staat er bovenaan het blaadje.

‘Tijdens de wedstrijden coach ik mijn medespelers en op het veld zijn we teamspelers. Bij ons staat de gezelligheid voorop. Want als het leuk is om te voetballen kun je ook veel meer incasseren.” Zomaar een passage uit het verhaal van Alessander. De wedstrijd is afgelopen en Stef leest zijn verhaal aandachtig door. Zijn vrouw Elly Zaal kijkt nieuwsgierig over zijn schouder mee. “Ik heb Alessander opgegeven voor de vijftig verhalen over het G-voetbal. Om hem een keer in het zonnetje te zetten. Hij is namelijk een echte stimulator voor de jongens. Tijdens de wedstrijden coacht hij de jongens, in de rust pept hij altijd iedereen op en na afloop blijft hij altijd wachten op zijn teamgenoten. Hij wil zeker weten dat iedereen in de bus zit. En hij is een heel goede keeper die absoluut niet bang is”, vertelt Elly.

Elly en Stef Zaal zijn de elftalbegeleiders van het G-team uit Bovenkerk. “Mijn man en ik verdelen de taken. Stef regelt de bus en vervoert het team op wedstrijddagen. Ik regel het kamp, kijk wie er meedoet met de landelijke G-voetbaldag in Barendrecht en ik stuur elke week een e-mail voor de wedstrijd.” Maar Elly en Stef zijn samen ook het luisterend oor voor het team. Want buiten het voetballen om is het een hechte groep die een hoop meemaakt. “De spelers komen hier regelmatig over de vloer. Om samen de wedstrijden van het Nederlands elftal te kijken of om even te praten over de verkering die net uit of aan is. En vanavond kwam Alessander langs om zijn verhaal te brengen”, eindigt Elly.

Roda ’23 in Bovenkerk is een van de bijna 350 voetbalclubs waar kinderen en volwassenen met een beperking kunnen voetballen. De club en Alessander werden door de KNVB, Fonds Gehandicaptensport en ING verrast met een poster van Alessander. De drie organisaties werken samen om het G-voetbal de aandacht te geven die het verdient. Alessander was onder de indruk van zijn poster. Eén poster hangt inmiddels bij hem thuis en één poster krijgt een mooi plekje in de kantine van Roda ’23.