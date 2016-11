Foutje: Man zet mes op eigen keel

Aalsmeer - Op vrijdag 28 oktober heeft om elf uur in de ochtend een ongeval in een bedrijf aan de Aalsmeerderweg plaatsgevonden. Een 28 jarige man uit Leidschendam had zich met een mes gesneden. De medewerker wilde aan een collega laten zien dat het stanleymesje leeg was en maakte hiermee een beweging naar zijn keel. Het mesje werkte echter wel en de man sneed zichzelf in zijn keel. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse gekomen en hebben de man met spoed naar het VU ziekenhuis vervoerd. Hij had een behoorlijke wond, er zijn liefst vijftien hechtingen geplaatst.