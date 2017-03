Flinke stroomstoring in Westwijk

Amstelveen – In de wijk Westwijk is zondagavond 26 maart een flinke stroomstoring geweest. Ook een aangrenzend deel van de gemeente Aalsmeer had last van de stroomstoring.

Rond 18.30 uur viel de stroom uit, en de storing zou volgens Liander aanvankelijk duren tot 20.30 uur. Later werd de eindtijd bijgesteld tot 21.30 uur, maar de storing was pas om 22.45 uur verholpen.

De politie reed rond in de wijken met zoeklichten aan. Er werd extra gesurveilleerd om inbraken in het donker tegen te gaan. Op kruispunten vielen de verkeerslichten uit. Ook de waarschuwingslampen en seinen van de sneltram deden het niet. Daarom reed de sneltram rustig aan.

Onder andere op het kruispunt van de Legmeerdijk bij de Beneluxbaan ontstond een gevaarlijke situatie. De verkeerslichten deden het niet, gelukkig de straatverlichting wel.

Op het Westwijkplein was een persoon vast komen te zitten in een lift. De brandweer heeft deze persoon bevrijd.

Foto’s: KaWijKo Media