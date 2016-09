Flinke brand op kajuitboot

Rijsenhout – Vrijdag 30 september rond half twaalf in de ochtend is brand uitgebroken op een boot in jachthaven De Stormvogel. Omdat er werd gevreesd dat het vuur zou overslaan op andere boten is het kajuitjacht los gemaakt, zodat de boot de Westeinderplassen op ging drijven.

Blusboot J.I.M. van de brandweer Aalsmeer was snel te water gelaten en op volle kracht is de blusboot naar de brand gevaren. De vlammen sloegen toen al wild om zich heen. Het blussen verliep niet geheel volgens verwachting. Er stond een stevige wind en door de harde blusstraal dreef de boot af.

Besloten werd het jacht, dat inmiddels behoorlijke schade had, naar de dijk te verslepen en hier de ‘blusklus’ af te maken. Dit is uiteindelijk na een klein uur gelukt. De kajuitboot is geheel uitgebrand en kan als verloren beschouwd worden. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek gedaan.

Foto: Marco Carels