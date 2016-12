Flessenactie groep 5 voor hersenziekte

Kudelstaart – Tijdens een nieuwsbegriples (begrijpend lezen met het nieuws van de dag) in groep 5b van OBS Kudelstaart werd aandacht besteed aan de hersenziekte Huntington. ‘Een ziekte zo erg… dat niemand erover praat’ was het thema. En daar moest verandering in komen, vond deze klas. Hannah, Lente en Lucas namen het voortouw en gingen met de klas nadenken over een actie om geld in te zamelen. “We hebben tijdens de les veel geleerd over deze erge ziekte”, vertelt de 8-jarige Hannah. “We schrokken ervan dat deze ziekte niet zo bekend is, want je gaat er zelfs aan dood als je het hebt.” Lucas vult aan: “Ik ken iemand die bij ons in de buurt woont die iemand kent die ziek is en dat is erg zielig. We wilden iets doen in deze feestmaand.”

Het groepje kinderen heeft met leerkracht Marianne besloten om lege statiegeldflessen in te zamelen in de klas. En met succes, want de vele flessen brachten met elkaar een mooi bedrag op dat ze geschonken hebben aan de Vereniging van Huntington. “Het bedrag werd een beetje afgerond en we kwamen tot 100 euro”, vertelt Lente. “Daarmee kunnen ze weer onderzoek doen naar die ernstige ziekte.”