FIQAS wint bekerduel van E&O

Aalsmeer – De handbal heren 1 van FIQAS Aalsmeer hebben de smaak van winnen te pakken. Nadat afgelopen zaterdag Quintus met verlies naar huis werd gestuurd, kwam vanavond, dinsdag 14 maart, E&O uit Emmen op bezoek in de Bloemhof voor de kwartfinale van het NVH bekertoernooi.

In een volle sporthal zagen de aanwezigen uiteindelijk FIQAS winnen met 27-22. Vanaf het startschot werd duidelijk dat de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Over en weer werd gescoord en het verschil was steeds slechts 1 of 2 punten. Aalsmeer wist in de tweede helft net het nodige tandje bij te zetten om op voorsprong te blijven. De winst werd niet meer uit handen gegeven. Gewonnen met 5 punten meer. Blije gezichten natuurlijk, bij de spelers en het publiek. Dit was weer als vanouds het sterke FIQAS. Top mannen!

Foto: www.kicksfotos.nl