‘Filosoferen met je kind’ in bieb

Amstelland – Wat zou uw antwoord zijn op vragen als: Mamma, kunnen dieren denken?, Pappa, wat is belangrijker: eerlijk zijn of niet kwetsen?, Oma, waarom is fantasie niet echt? Komt uw kind ook wel eens met dit soort filosofische vraagstukken en zou u graag zo’n gesprek aan gaan of meer willen verdiepen? Doe dan samen met uw kind mee aan de workshop van filosofe Sabine Wassenberg ‘Filosoferen met je kind’.

In deze workshop leert Sabine u de eerste kneepjes van het filosoferen met kinderen. Er wordt ook direct samen met uw kind geoefend, dus handig als die meekomt. Samen filosoferen, samen oefenen en samen wijzer worden. Dat is wat filosofie geeft. Sabine Wassenberg is al bijna tien jaar lang ‘filosofiejuf’ op basisscholen in Amsterdam-West. Ze laat leerlingen denken en praten over de meest prangende onderwerpen. Daardoor leert ze veel over de denkbeelden van kinderen uit andere culturen en wordt zo stevig aan het denken gezet over haar eigen westerse waarden.

De workshop filosoferen met je kind is op zondag 23 april van 11.00 tot 12.30 uur in bibliotheek Amstelveen Westwijk. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Prijs: 12,50 euro en voor bibliotheekpashouders: 10 euro. Eén kaartje is geldig voor ouder én kind (twee kinderen mag ook, mits dezelfde leeftijd). Voorkennis is niet nodig.