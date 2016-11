Filmproject tieners groot succes

Aalsmeer - De afgelopen maanden hebben zeven tieners uit Aalsmeer en Kudelstaart hard gewerkt aan het maken van een film. De eerste weken bestonden uit het bedenken en schrijven van een scenario, daarna kregen ze een aantal acteerworkshops van een theaterdocent en vervolgens gingen ze aan de slag met filmen. Uiteindelijk is hier de film ‘De Tijdmachine’ uit voortgekomen.

Onder begeleiding van verschillende professionals hebben de tieners ervaren wat er allemaal komt kijken bij het maken van een film. Tijdens het filmproject, een samenwerking van de Binding en Cultuurpunt Aalsmeer, hebben de tieners zichzelf diverse skills aangeleerd, zoals opkomen voor je ideeën, uit je comfortzone komen en presentatietechniek. Daarnaast schreven zij elke les complimentkaartjes voor elkaar.

Tijdens het bedenken van een genre en thema kwam ‘tijdreizen’ als leukste onderwerp naar voren en hier werd een script omheen bedacht. In de weken daarna kregen de tieners acteerworkshops van theaterdocent Jantijn Prins waarin ze onder andere improvisatieoefeningen deden en korte sketches opvoerden. Daarnaast kregen ze de opdracht om voor hun personage uit de film een karakter te ontwikkelen.

Na dit alles was het tijd voor het leukste onderdeel: het opnemen van de film. De film werd opgenomen op verschillende locaties, zoals in het Fort Kudelstaart, in de Binding en in de Doopsgezinde Gemeente. Ondanks dat het af en toe flink regende heeft iedereen heel erg zijn best gedaan en mag het resultaat er zijn.

Afgelopen woensdag 23 november was de feestelijke première van de film waarbij familie, vrienden en andere belangstellenden de gelegenheid kregen om de film te bekijken. Tot slot kregen de tieners deze avond de mogelijkheid te vertellen wat zij gedurende het project hebben geleerd, wat ze leuk vonden en waar ze zichzelf nog in willen ontwikkelen. Het was een geslaagde afsluiting van een succesvol project.