Film Fataal vanaf 9 maart in 70 landen

Streek – Vanaf 9 maart is de hartverscheurende film Fataal te zien als VOD (Video On Demand) bij diverse providers en online videodiensten. Ter gelegenheid van een succesvolle première in Pathé Tuschinski afgelopen oktober (2016) onthulden hoofdrolspelers Jeffrey Hamilton en Priscilla Knetemann als teken van respect voor alle slachtoffers en nabestaande een speciale ‘zinloos geweld tegel’. De Nederlandse speelfilm over zinloos geweld draaide afgelopen oktober, november en december in 59 bioscopen. In januari zagen ruim 13.100 scholieren het filmdebuut van de 19-jarige Jesse Bleekemolen als onderdeel van de ‘Fataal School Tour’. Vanwege het succes tourt de scholencampagne sinds februari ook door België.

Fataal is vanaf 9 maart beschikbaar bij onder andere Videoland, Pathé Thuis, Movie Max, Ziggo, KPN, T-Mobile, Telfort, Tele2 Nederland, Youfone SimOnly, XS4ALL, Online.nl, TV Vlaanderen, KLM Royal Dutch Airlines, Google Play en iTunes. Door de speciale release op iTunes is de film in maar liefst 70 landen ondertitelt te zien. De Telegraaf waardeerde Fataal met 3,5 sterren en vond dat de film ‘zeker gezien moet worden’. Filmvandaag.nl sprak van een ‘waardevolle toevoeging aan Nederlandse dramafilms’ en reikte 3 sterren uit. De film is geproduceerd en wordt gedistribueerd door JSB Productions, de eigen onderneming van Jesse.

Vanaf 1 april is Fataal te zien bij KLM. De Nederlandse film over zinloos geweld maakt deel uit van het video-entertainment programma aan boord van alle meer dan 2 uur durende KLM vluchten.

Verhaal

Fataal vertelt over Milan (Jeffrey Hamilton), een twintiger die samen met zijn vriendin (Priscilla Knetemann) een club opent. Wanneer hij ruzie krijgt met drie vervelende bezoekers, wordt hij in elkaar geslagen. Milan overleeft de aanval, maar hoort in het ziekenhuis dat hij nooit meer zal kunnen lopen. Bovendien worstelt de clubeigenaar na de aanval met sombere buien waar hij zijn omgeving langzaam maar zeker in meesleept… Andere rollen staan op naam van onder anderen Stijn Fransen, Harry Piekema, Mamoun Elyounoussi, Edo Brunner en Joel de Tombe.