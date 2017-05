Fikse burenruzie bij De Gasperiflat (vervolg)

Uithoorn – Al geruime tijd leven diverse bewoners in onmin met een groep andere bewoners van De Gasperiflat die hun huis zouden gebruiken voor prostitutie. Afgelopen maandag 1 mei rond acht uur in de avond kregen de beide partijen ruzie, werd er gescholden en waren er duw- en trekpartijen op de galerij. De bewoners van het prostitutie-pand waren op dat moment aan het verhuizen. Een van hen, een 26-jarige vrouw, voelde zich bedreigd en heeft met pepperspray gespoten naar een 55-jarige man, die haar vervolgens met een mes in haar arm stak. De man is aangehouden door de politie en meegenomen voor verhoor. De 26-jarige vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De schermutselingen waren hiermee nog niet ten einde. Een groep jongeren begonnen met stenen te gooien naar de verhuiswagen en de bewoners, die aan het verhuizen waren. Hierdoor zijn twee auto’s beschadigd geraakt. De politie was met diverse agenten ter plaatse, kreeg hulp van enkele hondengeleiders en assistentie van helikopters. De heli van de GGD bleek niet nodig. De heli van het mobiel medisch team is geland op de Bovenkerkerweg. De stenengooiers zijn weggerend. Met de helikopter is naar hen gezocht. Vooralsnog zijn in deze geen aanhoudingen verricht. De politie heeft al diverse getuigen gehoord. Wie nog niet gehoord is, maar wel meer informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844. Er wordt verder onderzoek gedaan door de recherche. De burgemeester heeft dezelfde avond het betreffende pand dicht laten spijkeren.