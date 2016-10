Aalsmeer - Op dinsdag 4 oktober heeft een aanrijding plaatsgevonden op de rotonde Dreef, Hortensialaan en Zwarteweg. Om acht uur in de ochtend zag een 52 jarige automobiliste uit Aalsmeer een overstekende fietsster over het hoofd. De 19 jarige inwoonster kwam ten val en raakte licht gewond. Ze was aanspreekbaar. Voor onderzoek is zij vervoerd naar het VU ziekenhuis. De auto en fiets raakten licht beschadigd.