Fietser geschept door lijnbus

Aalsmeer – Een fietser is gisteravond, woensdag 19 oktober, geschept door een lijnbus in de Ophelialaan. De fietser heeft bijzonder veel mazzel gehad. Hij raakte niet gewond.

De bus kon zijn weg naar Uithoorn niet vervolgen. In de voorruit zat een grote barst. De fietser is nagekeken door het personeel van de ambulance. Hij bleek geen letsel te hebben. Uiteraard was hij wel flink geschrokken, net als de buschauffeur.

De politie is ter plaatse geweest. Er wordt nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan.

Foto: Marco Carels