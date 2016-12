Fietser gered uit moddersloot

Kudelstaart – De verjaardag van Sinterklaas gisteren, maandag 5 september, is voor een fietser met een valpartij en een nat pak aangevangen. Rond kwart over vijf in de ochtend werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon te water aan de Bilderdammerweg. De man was met zijn fiets gevallen en is ter hoogte bij ‘t Stichtse Pad in het water beland. Een oplettende buschauffeur zag de fiets liggen aan de kant van de weg en is poolshoogte gaan nemen. Hij vond de man in het water, hij zat vast in de modder. De chauffeur heeft daarop direct 112 gebeld.

De brandweer heeft de man met een ladder uit het water getrokken. De fietser is door medewerkers van de ambulance ontdaan van z’n natte kleding en in een warmtepak gewikkeld. Vervolgens is hij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumaheli is ter plaatse geweest om hulp te verlenen.

Alle lof voor de buschauffeur die een kijkje is gaan nemen toen hij de fiets zag liggen. Zijn actie heeft het leven van de fietser gered. De man was behoorlijk onderkoeld. Vermoedelijk is gladheid de oorzaak van de valpartij en de plons in het water.

Foto: Marco Carels