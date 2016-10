Fietsen zonder licht levensgevaarlijk

Aalsmeer – Het lijkt of steeds meer fietsers zonder licht rijden, terwijl gezien worden toch echt heel belangrijk is. Fietsen zonder licht is levensgevaarlijk, zo zegt de politie. De meeste slachtoffers van ernstige, zelfs dodelijke, verkeersongevallen zijn fietsende jongeren tussen de 10 en 14 jaar. Best schrikken toch? Zorg dus dat je verlichting in orde is en dat je opvalt in het verkeer. Een set fietslampjes kost nog geen 10 euro, een boete van de politie liefst 55 euro. Maar dit mag eigenlijk geen reden zijn om verlichting te gaan kopen. Het gaat om veiligheid voor alle deelnemers aan het verkeer. Neem je verantwoordelijk en zorg dat je gezien wordt, voor een ander, maar vooral voor je eigen veiligheid!