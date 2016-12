Fiets weg tijdens bezorgen krant

Aalsmeer - Tijdens het bezorgen van de Nieuwe Meerbode is de fiets van een krantenjongen in de Azaleastraat afgelopen donderdag 8 december gestolen. De bezorger had zijn rijwiel even neergezet om kranten in de brievenbussen te doen. Toen hij terugkwam om zijn weg te vervolgen, was de zwarte Opoefiets verdwenen.

De ‘sneldief’ heeft tussen kwart over zes en tien voor half zeven in de avond toegeslagen. De bezorger is met zijn moeder en broer in de omgeving gaan zoeken naar zijn fiets. Bij gymzaal De Baccara is de krantentas terug gevonden. De fiets is nog spoorloos.

De Opoefiets heeft een forse bel, een grote chromen koplamp en heeft zowel voor als achter zwarte velgen. Mogelijk is de diefstal gezien. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.