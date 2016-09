Fiets na 5 jaar terug bij eigenaar

Aalsmeer – Dat aangifte doen loont, blijkt wel uit het persbericht dat de Politie Aalsmeer Uithoorn afgelopen week heeft uitgegeven. Op 8 november 2011 is vanaf een schoolplein in Hoofddorp een fiets gestolen. En nu bijna 5 jaar later is de fiets teruggevonden in Aalsmeer. Je moet wat geduld hebben, maar toch…

De fiets werd aangetroffen bij een inbreker, die op 19 september probeerde toegang te krijgen tot een woning in de Dorpsstraat. De man werd door de politie op heterdaad betrapt. Hij is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Zijn spulletjes zijn in beslag genomen inclusief zijn vervoermiddel, de gestolen fiets! Inmiddels is deze retour bij de rechtmatige eigenaar. Die had dit vast niet verwacht na 5 jaar…

Fiets, brommer of ander vervoersmiddel gestolen? Doe aangifte! Noteer het frame- of chassisnummer, want dit maakt de zoektocht voor de politie heel wat makkelijker. Overigens staat bij het politiebureau aan de Dreef al enkele weken een paarse damesfiets met een opvallend spatbord in paars en wit. Wie mist zijn ‘stalen ros’?

Tot slot: Ziet u verdachte personen rond uw woning of het huis van de buren? Neem contact op met de politie. Een inbraak voorkomen scheelt veel narigheid. De politie is bereikbaar via 0900-8844 (spoed 112).