Fiets gestolen na avondje sporten

Aalsmeer – “Zomaar een vrijdagavond, die sportief begon en gezellig had moeten eindigen. Bij het weggaan thuis het alarm er op gedaan, want er wordt veel reclame gemaakt over inbraken in huis. Lekker sportief op de fiets naar de waterpolotraining en daarna nog even een biertje drinken met de anderen. Het was wel erg gezellig, dus iets later weg dan anders (1.30 uur). Gelukkig veilig op de fiets naar huis… Of toch niet?! Ik had hem hier toch neergezet? Nog maar een rondje lopen! Zoveel drankjes heb ik echt niet gedaan! Maar nee hoor, mijn fiets is meegenomen door iemand anders dan de rechtmatige eigenaar.

Niet alleen mijn vervoermiddel naar huis is weg, maar de fiets had voor mij ook emotionele waarde, aangezien ik hem heb gekregen van een dierbaar iemand.

Het zal vast niet de eerste fiets zijn die wordt gestolen (en ook niet de laatste), maar denk eens na over de gevoelens die iemand overhoudt aan het verdwijnen van zijn of haar spullen. Elk hoekje in Aalsmeer heb ik bekeken en wanneer ik in de auto zit, kijk ik om mij heen om te zien of ik mijn geliefde fiets ergens zie.

Is het nu echt zo moeilijk om met je vingers van andermans spullen af te blijven? Is dat de samenleving waarin we tegenwoordig wonen en we onze kinderen groot brengen?

Ik ga er niet vanuit dat ik mijn tweewieler ooit nog terugzie, maar hoop wel dat we er met z’n allen zorg voor kunnen dragen dat ik met een gerust hart weer op de fiets naar mijn waterpolotraining kan gaan!

Mocht je op vrijdag 24 februari iets verdachts hebben gezien bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef tussen 21.30 en 1.30 uur, meld je dan alsjeblieft bij de politie: 0900-8844.”

David Currie