Fiets beschadigd na botsing

Uithoorn – Op woensdag 19 april even voor kwart voor negen in de ochtend zijn op de Watsonweg twee fietsers tegen elkaar aan gereden. Een 14-jarige jongen uit Uithoorn fietste vanaf het Elzenlaantje richting het busstation. Op de Watsonweg, net voorbij de splitsing met het Elzenlaantje, botste een onbekend gebleven man tegen zijn achterwiel. Dit ging met een grote vaart waardoor de jongen ten val kwam en zijn achterwiel flink beschadigd werd. De dader had schijnbaar grote haast. Hij was samen met 2 jonge kinderen. Hij heeft nog iets gezegd van sorry en vervolgde zijn weg zonder zijn identiteit kenbaar te maken. Voordat hij wegfietste heeft melder nog gevraagd hoe de schade nu geregeld kon worden. Hier is geen antwoord op gegeven.

De onbekende man omschrijft de jongen als volgt:

– man, licht getinte huidskleur

– kort, bruin haar

– ongeveer 1.85 meter lang

– bruine jas

– spijkerbroek

– groen t-shirt

– sprak geen Nederlands.

De man reed op een damesfiets, zwart/grijs van kleur met achterop een kinderzitje in de kleuren zwart en groen.

Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Het liefst hoopt de jongen en de politie natuurlijk dat de betreffende fietser zich meldt.