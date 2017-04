‘Feestje’ vandalen in het Seringenpark

Aalsmeer – Vrijdag 21 april zijn in de avond of nacht vernielingen aangericht in het Seringenpark aan de Ophelialaan. Vandalen hebben een tak van een bloesemboom geknakt en diverse planten stuk getrapt.

Waarschijnlijk is voor de ‘aanval’ op het groen een feestje gevierd, want enkele vaste bezoekers aan het Seringenpark troffen zaterdagmorgen een behoorlijk aantal lege flessen en blikjes aan. Maar liefst drie grote boodschappentassen zijn gevuld met achter gelaten afvalresten.

Jammer is het zeker ook dat er glas kapot gegooid is op het grasveld waar bijna dagelijks honden spelen en rennen. Er is geprobeerd dit glas zo goed mogelijk te verwijderen, maar aangeraden wordt alert op glas te blijven. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben en/of de ‘feestende’ personen hebben gezien. Zij worden verzocht dit te melden bij de politie via 0900-8844.

Foto: Garby Aalsmeer