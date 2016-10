Feestelijke start bouw 4e sporthal

Aalsmeer – Gisteren, donderdag 13 oktober, is de feestelijke start gegeven voor de bouw van een nieuwe sporthal, de vierde in Aalsmeer. Naast het zwembad aan de Dreef gaat de hal verrijzen. Aan wethouder Gertjan van der Hoeven van sport de eer om de officiele handeling te verrichten. Alle palen zitten er al in, begin september is hiermee een aanvang gemaakt, dus wat zou hij gaan doen? In een ‘bouwvakkers-outfit’ met een lange witte jas en witte laarzen was aan hem de eer de fundering vol te scheppen met zand. Best een zwaar klusje, maar het werd vol inzet en met een vrolijk gezicht vervuld.

De sporthal komt onder andere ter vervanging van de gymzalen in de J.P. Thijsselaan en de Roerdomplaan. De wens voor een nieuwe sporthal leeft al geruime tijd in Aalsmeer. Diverse verenigingen wijken nu nog uit naar hallen in de omgeving, omdat de drie in Aalsmeer elke avond vol zitten. ESA, de beheerder van alle sportaccommodaties in de gemeente, is ervan overtuigd dat ook deze vierde hal snel gevuld zal zijn met allerlei sportclubs. Er ligt onder andere ook een vraag om hockeyles te mogen gaan geven in de nieuwe hal. Hiervoor wordt nu uitgeweken naar De Kwakel of Amstelveen. Overdag gaan de kinderen van de fusieschool Triade in de hal les krijgen.

Bijzonder is dat het dak van de sporhal vol komt te liggen met zonnepanelen. De hal krijgt dezelfde entree als zwembad De Waterlelie, waar ook diverse vernieuwingen op stapel staan. Als de bouw volgens planning verloopt, wordt sporthal nummer vier in het nieuwe schooljaar (volgend jaar september) in gebruik genomen. De naam wordt: Sportcomplex De Waterlelie.

De bouw van de sporthal maakt onderdeel uit van het project Hornmeer. Dit project omvat, naast het nieuwe voetbalcomplex aan de Beethovenlaan en de nieuwe sporthal aan de Dreef, woningbouw aan de Zwarteweg, Roerdomplaan en Meervalstraat, herontwikkeling van het VVA terrein tot een groen recreatiegebied, realisatie van integraal kindcentrum Triade (op het oude hoofdveld van VVA) en reconstructie van het Hornmeerpark.

Foto: Zwembad De Waterlelie. Wethouder Gertjan van der Hoeven in actie.