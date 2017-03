Feestelijk optreden 20 jaar De Klugt

Kudelstaart – Volgende week zondag 26 maart viert De Klught zijn 20 jarig jubileum met een feestelijk optreden in Kudelstaart. Uniek is toch wel dat deze band na al die jaren nog steeds bestaat uit dezelfde leden: Gerard van den Broek op zang en slaggitaar, Wil Straathof op zang, accordeon, keyboard en mondharmonica, Dick Offerman op sologitaar, Jan Ratterman op basgitaar en Wim van Tol op drums.

De Klught speelt nog steeds veel rock and roll uit de jaren zestig van The Rolling Stones, Elvis Presley, Chuck Berry, Them en The Animals, maar ook nummers van De Dijk, Van Morrison, Bob Dylan en onder andere de Birds.

Na 20 jaar zijn de heren wat grijzer, kaler en wijzer, maar het swingen is er zeker niet minder op geworden. Trouwe fans, familie, vrienden, kennissen en andere nieuwsgierigen worden uitgenodigd om dit muzikale feest samen met hen volgende week zondag te komen vieren in café ‘Op de Hoek’ aan de Kudelstaartseweg 295. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis.

Dance Classics, livemuziek en film

Eerst echter wordt deze zondag 19 maart ‘Op de Hoek’ omgetoverd tot discoparadijs door de vinylboys Kees en Marcel. Platen draaien in jaren zestig stijl en zelf de bakken met de vele platen en singles door snuffelen, op zoek naar de hit van toen. Er zijn diverse prijzen te winnen. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.

De dag ervoor, zaterdag 18 maart, is de keuze aan livemuziek divers. Drie metalbands in N201 aan de Zwarteweg (open vanaf 20.30 uur), Pete’s Big Band in De Oude Veiling, Marktstraat (vanaf 20.00 uur) en in Joppe in de Weteringstraat wordt St. Patrick’s Day gevierd met Keltisch folkrock van de band de Coincidences (vanaf 21.30 uur). Wie liever een filmpje pakt: Bacchus in de Gerberastraat trakteert op een mooie film (vanaf 21.00 uur) en in Bioscoop Aalsmeer zijn zowel zaterdag als zondag divere (familie)films te zien.

Fijn weekend!