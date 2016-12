FCA 5 nu ook naar rood-zwart-groen

Aalsmeer - Het heeft even geduurd, maar twee jaar nadat de fusie tussen VV Aalsmeer en RKAV een feit werd, stapte ook het laatste team van FC Aalsmeer, het seniorenteam zaterdag 5, ook wel bekend als de ‘Trots van Aalsmeer’ over naar de prachtige nieuwe clubkleuren. Het blauw-wit is in de kast gehangen en het rood-groen-zwart is er voor in de plaats gekomen. Een schitterend tenue, geheel mogelijk gemaakt door Probin Aalsmeer en Bouwplein Carpentier-mooren. Het nieuwe tenue legt het team bepaald geen windeieren; er zijn nu al meer punten behaald dan in het hele vorige seizoen. De heren van zaterdag 5 spelen niet alleen in mooie tenues, ze kunnen dankzij de sponsors hun warming-up, of hun training op woensdagavond, afwerken in trainingspakken en zowel naar de training als naar de wedstrijd, kan het tenue handig in de bijgeleverde tas worden vervoerd. De vieze voetbalschoenen kunnen in het aparte vak onderin.

Resultaat

Of het aan de shirts ligt, of aan de drie nieuwe spelers die dit seizoen ‘De Trots’ zijn komen versterken, is niet bekend, maar feit is wel dat de resultaten weer een beetje beginnen te lijken op die van weleer. Momenteel wordt de vijfde plaats in de competitie bekleed en dat komt doordat er nu al meer is gewonnen dan vorig jaar in het hele seizoen. Toen eindigde ‘De Trots’ op de voorlaatste plaats en werden maar drie wedstrijden gewonnen. Nu zijn er van de eerste negen wedstrijden, al vijf gewonnen, waarvan de laatste drie op een rij. Die plek bij de bovenste vijf teams, is de doelstelling dit seizoen. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat er mee zal kunnen worden gestreden om het kampioenschap, want er zit een aantal sterke tegenstanders in de poule, waartegen nog gespeeld moet worden. Aanstaande zaterdag 10 december bijvoorbeeld, is VVA/Spartaan de tegenstander, thuis in de Beethovenlaan. Deze ploeg bezet momenteel de koppositie. Mocht u in de gelegenheid zijn om deze wedstrijd te kunnen komen bekijken, weet u dan van harte welkom. Zo kunt u gelijk het nieuwe tenue bewonderen!

Teamfoto ‘De Trots van Aalsmeer’: Achterste rij, v.l.n.r: Bastiaan Hulsbos, Ruben Buijs, Steven van Dam, Marco Hartman, Erik Griekspoor en Rick Eikelenboom. Middelste rij, v.l.n.r: Roy van Diemen, Ilja Kniep, Marcel Stoppelenburg, Bart van Duijn, Eric Rijkmans, Joris Kniep en Steve Banks. Voorste rij, v.l.n.r: Arjan Rijkmans, Robbert-Jan van Duijn, Steef Keessen, Bas Berk, Ezra Overbeek en Sjors Rijkmans.