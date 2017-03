Familieconcert Trio Escapada

Uithoorn – Emma Breedveld, viool, Bence Huszar, cello en Sebastiaan van Delft vormen het jeugdige Trio Escapada. Geworteld in de Argentijnse tango en de klassieke muziek beweegt het trio zich virtuoos langs de grenzen van de genres. De drie rasmuzikanten zijn ware meesters op hun instrument en zetten met hun dynamische en gepassioneerde spel elke zaal in vuur en vlam. Op zondag 19 maart slaan ze in de Uithoornse Thamerkerk een brug tussen de beroemde ‘Vier Jaargetijden’ van Antonio Vivaldi en tangogrootmeester Astor Piazzolla.

Die muzikale brug staat open voor mensen van alle leeftijden. Dus voor vaders en moeders, opa’s en oma’s, kinderen of kleinkinderen. De bevlogen musici van Trio Escapada presenteren hun tangoprogramma “In Volle Vlucht” bij de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) als een familieconcert voor iedereen. Het familieconcert zondag 19 maart in de Thamerkerk aan de Amsteldijk Noord begint om 14.30 uur. Losse kaarten zijn te koop bij de boekhandels The Readshop in winkelcentrum Zijdelwaardplein, Bruna in winkelcentrum Amstelplein en, voor zover dan nog voorradig, op zondag 19 maart aan de zaal. Zie ook www.scau.nl. Reserveren van kaarten kan via het secretariaat: secretariaat.scau@gmail.com.