Exposities en veel muziek dit weekend

Aalsmeer – Het weekend is in aantocht en dit betekent weer allerlei activiteiten en uitgaansmogelijkheden. Op zaterdag 4 februari is er een divers en uitgebreid muziekaanbod. Zo geven Hugo van der Meij (orgel) en Jan Rozendaal (piano) een vriendenconcert in Zorgcentrum Aelsmeer aan het Molenpad. Zowel klassieke, geestelijke en populaire muziek staat op het programma. De aanvang is 15.00 uur en iedereen is welkom. In de avond wordt het keuzes maken:

‘Gouden Jaren’ met Cor Bakker en Danny Malando in Crown Theater Aalsmeer vanaf 20.00 uur.

De Avondklok, technofeest voor 25+ met Berry Zarzamora, Yade en Mister Marcel in Aresto Bar op terrein veiling, ingang Legmeerdijk. Van 21.00 tot 02.00 uur.

Bacchus da Musica met optreden van de band ‘Dark Rosie’ in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.00 uur.

Optreden rock- en grooveband ‘Sonicrocket’ in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30 uur.

Ook zondag 5 februari kan genoten worden van livemuziek. Bij Bob & Gon in The Club in Studio’s Aalsmeer komen Carmen Sars en Stefan Stasse. Reken op een romantische middag. ‘Aangeraakt door de liefde’ is de titel van het programma. Aanvang: 15.00 uur. Voor wie meer zin heeft in een middag met swingende bluesmuziek zit goed in The Shack in Oude Meer (Schipholdijk 253b), want Big Pete (zang/mondharmonica) verzorgt hier een optreden met zijn vriendenband. Aanvang is 16.00 uur.

Weekendtips: Naar de film in Bioscoop Aalsmeer, de nieuwe expositie van ‘De Ploegh en route’ gaan bekijken in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, binnen lopen bij makelaardij Eveleens in de Punterstraat voor het prachtige werk van Wendy Noordam (samengesteld door haar zoons Melvin en Ramon, zie foto) en leuk voor dames (18 tot 45 jaar): Zondag kledingruil bij Doopsgezinde Gemeente in de Bindingzaal in de Zijdstraat van 15.00 tot 17.00 uur. Toegang: Minimaal drie stuks kleding.

Fijn weekend!