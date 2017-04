Expositie op Wester-Amstel

Amstelveen – Tot en met 16 april exposeren Mieke Tromp en Merle Carvalho op Buitenplaats Wester-Amstel.

De lange schildersloopbaan van Mieke Tromp staat in het teken van kleuren. Kleuren die per land verschillen en zelfs per provincie, steeds is ze op zoek deze zo dicht mogelijk te benaderen. Naast geschilderde landschappen en etsen is Mieke nu vooral bezig met portretten. Geen één op één gelijkenis maar haar impressie staat hierbij centraal.

Beeldhouwster Merle Carvalho gebruikt elk materiaal dat voorhanden is en past bij haar ideeën van dat moment. Dat kan steen, hout, plastic of touw zijn, kortom het is zeer gevarieerd materiaal waar zij haar beelden van maakt.

Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55. De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten