Expositie leerlingen Dirk Annokkee

Amstelland – In het weekend van 7 en 8 januari wordt een prachtige tentoonstelling gehouden in Ateliers 2005 in de Van Weerden Poelmanlaan Amstelveen. De leerlingen van Dirk Annokkee, waarvan velen uit Aalsmeer, hebben onder de bezielende leiding van deze kunstenaar uit Aalsmeer met veel plezier geschilderd en soms ook gezwoegd om tot een goed resultaat te komen. De onderwerpen zijn weer heel divers: portret, landschap, abstract, dieren, bloemen en stillevens. Geschilderd met forse verfstreken of juist heel precies. De tentoonstelling wordt op zaterdag om 15.00 uur officieel geopend. Er is koffie, thee of een drankje aan de bar verkrijgbaar. De openingstijden zijn zaterdag 7 en zondag 8 januari van 12.00 tot 17.00 uur.