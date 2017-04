Expositie Fotoclub in Historische Tuin

Aalsmeer – Het seizoen is geopend bij de Historische Tuin met een weekend vol activiteiten. Afgelopen zaterdag 8 april werd een veiling gehouden en gaven tuinmedewerkers demonstraties seringen enten. Ook zondag 9 april was het tuinbouwmuseum geopend en werden opnieuw demonstraties seringen enten gegeven. Ook lieten de tuinmannen zien hoe buxus bomen in vormen geknipt kunnen worden. De Historische Tuin biedt ook diverse planten en boompjes te koop aan. Het openlucht museum, ingang Praamplein is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Voor wie nog een uitje zoekt tijdens de Paasdagen:

Kom tweede Paasdag naar de Historische Tuin om bij te tanken en te genieten in een groene oase. In het bijzonder zijn er voorjaarsplanten te koop. Als het niet meer gaat vriezen, kunnen ze de grond in. Voor de liefhebber zijn er in de winkel seringentakken verkrijgbaar. In de corridor hangt de nieuwe fotocollectie van Fotoclub Aalsmeer. Het thema is dit jaar Landschappen. De Historische Tuin is maandag 17 april geopend van 13.00 tot 16.30 uur.