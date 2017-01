Expositie De Ploegh in Oude Raadhuis

Aalsmeer – De Ploegh, één van de oudste en meest gerenommeerde kunstenaarsverenigingen in Nederland, laat de komende zes weken in het Oude Raadhuis zien ‘wat het in huis heeft’. Afgelopen zaterdag 28 januari is de expositie onder grote belangstelling om 16.00 geopend door keramiste en bestuurslid van De Ploegh, Jacqueline Bohlmeijer. Bij deze exposite is een keur aan disciplines te bewonderen. Schilderkunst, grafiek, keramiek, fotografie, glas- en beeldhouwkunst en dat in een verscheidenheid aan stijlen gemaakt door maar liefst achttien kunstenaars uit heel het land.

In haar openingswoord complimenteerde Bohlmeijer de inrichters van de expositie. Ze vond dat door de intieme sfeer van het Oude Raadhuis en de gekleurde wanden de Ploeghkunstwerken een heel nieuwe dimensie er bij hadden gekregen. Grote motor hier achter is de liefde voor de kunst, zo stelde ze vast. Het Ploeghbestuurslid benadrukte hoe belangrijk het is voor de leden van De Ploegh om op meer plaatsten zichtbaar te zijn dan alleen in de eigen galerie in Amersfoort.

Zo is in het Oude Raadhuis een expositie tot stand gekomen van kunstenaars die elk een eigen wereld neerzetten. Een tentoonstelling die een unieke kans biedt om veel uiteenlopend werk van hoge kwaliteit te zien. Nog te zien tot en met 12 maart, van donderdag tot en met zondag van 14.00 uur tot en met 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.