Expositie bloemen in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – Aalsmeer en bloemen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden! Bloemen waren vroeger al belangrijk en zijn dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Vroeger dienden bloemen als eten, als parfum, als geneesmiddel, maar ook werden bloemen eeuwen geleden al gebruikt bij belangrijke gebeurtenissen. Bloemen zien we overal terug, bijvoorbeeld in die prachtige geschilderde stillevens uit de 17e eeuw of in de Zonnebloemen van Van Gogh. Bloemen zijn teruggevonden in oude graven, bijvoorbeeld bij mummies in Egypte.

Bloemen worden tot op de dag van vandaag gebruikt als embleem en in veel oude verhalen en legenden wordt verteld over bloemen. De bloem is een onmisbaar onderdeel van allerlei rituelen en behoort ook vandaag nog bij een van de meest gegeven cadeaus. Tot op de dag van vandaag is de bloem een inspiratiebron voor allerlei kunstenaars. Een reden voor KCA om hier op in te haken.

En dat is te zien bij deze prachtige expositie over bloemen in het Oude Raadhuis. De fotografen Dennis Atjak, Saskia Wagenvoort, Bas Meeuws en de schilder Thecla Renders tonen er hun interpretatie van wat voor hen flowerpower is. Daarnaast is er keramiek te zien van pottenbakster Janny van Losser.

KCA heeft met deze expositie kunst in huis gehaald die bezoekers alleen maar kan bekoren. De opening van de nieuwe expositie is aanstaande zaterdag 18 maart om 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. De expositie is te zien van 16 maart tot en met 30 april, van donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Het Oude Raadhuis is te vinden aan de Dorpsstraat 9.