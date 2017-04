Expositie op Wester-Amstel

Amstelveen – Van 21 april tot en met 7 mei exposeren Madeleine Metsaars en Joke Janssen op Buitenplaats Wester-Amstel.

De schilderijen van Madeleine Metsaars ademen natuur. Afwisselende landschappen, ieder moment van de dag anders, bieden haar inspiratie. De seizoenen leveren een schat aan kleurschakeringen en vormen. Al deze elementen gebruikt zij voor het creëren van een geheel eigen beeldtaal. De beelden van Joke Janssen zijn zowel figuratief als abstract. In brons en klei beeldt zij vooral het menselijk lichaam uit. In steen, voornamelijk marmer en hardsteen, laat Janssen zich leiden door de organische vormen van de steen, herhaling speelt een belangrijke rol in haar werk.

Buitenplaats Wester-Amstel, Amsteldijk-Noord 55, Amstelveen.

De expositie is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Honden worden niet toegelaten.