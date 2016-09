Export bloemen en planten plust 3%

Aalsmeer - Dankzij een bovengemiddelde groei in augustus ligt de exportgroei van bloemen en planten vanuit Nederland met meer dan 3% nu op 4 miljard. Dit baseert de VGB op de door Floridata verzamelde statistieken. “Een beter vertrouwen in de economie, hogere inkoopwaarde en extra verkoopinspanningen stimuleren de exportwaarde”, zo tekent de VGB op bij haar leden. Ook de Nederlandse bloemen- en plantenmarkt ontwikkelt zich weer positief. In euro’s is Duitsland de sterkste stijger in de top-10, waarin Rusland niet meer voorkomt. Met een sprong van 12%, de hoogst gerealiseerde stijging per maand dit jaar, trok augustus de exportstijging op naar 3,4%. De procentuele stijging ligt tot en met augustus op exact hetzelfde niveau waarmee 2015 werd afgesloten.

In de top-10 afnemers blijft alleen het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar de snelste stijger, achter. Sinds de VGB vanaf 2014, op basis van gegevens van Floridata, de top-10 afzetbestemmingen publiceert is het voor het eerst dat in zoveel landen een plus wordt genoteerd. In 2014 bleven gemiddeld drie tot vier landen achter, in 2015 gemiddeld twee tot drie en in 2016 lijkt de handelsstemming nog positiever.

Scandinavië positief

Met een toename tot en met augustus van 4,8% respectievelijk 10,7% is de afzetontwikkeling in de Scandinavische landen in de top-10 beland. De Zuid-Europese bestemmingen voor bloemen en planten door Nederlandse exporteurs zitten ook in de lift. Top-4 afnemer Italië laat een groei zien van bijna 5% tot 187 miljoen.

Engeland gekrompen

De Engelse afzetmarkt voor bloemen en planten vanuit Nederland is tot en met augustus met 2% gekrompen tot 633 miljoen. Daarmee ligt de markt nog altijd 14% voor op de omzetwaarde in 2014, in euro’s 80 miljoen. De tempering van de exportgroei zette begin dit jaar in.Gezien de recordgroei van 15% in 2015 van deze tweede afzetmarkt voor Nederlandse bloemen en planten en de recente koersdaling van het Britse Pond blijft de groothandel gematigd positief over de mogelijkheden.