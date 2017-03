Expeditie Robinson: 3 Inwoners enthousiast

Aalsmeer – Samen met een aantal BN’ers meedoen aan Expeditie Robinson. Het is een droom van velen en het kan. De inschrijving voor ‘gewone’ personen is geopend. “Heb jij de juiste survival skills?”, wordt gevraagd op de website van het avontuurlijke programma. Gegadigden wordt gevraagd een video te maken waarin zij net als in een Robinson proef op een paal staan en zich voorstellen waarom juist zij de ultieme survivors zijn. Degenen die zich opgeven moet online steun vinden voor deelname.

De top vijftig wordt, samen met de vijftig personen die de productie van Expeditie Robinson uitkiest, uitgenodigd voor een casting weekend. Uiteindelijk gaan vier hiervan dit jaar echt het Expeditie Robinson avontuur aan. De lijst van avontuurlijke deelnemers is gigantisch. Als hier slechts vier personen doorgaan, gaan er velen teleurgesteld worden. Maar, dit wordt voor lief genomen. Het is tot slot geweldig spannend om te overleven op een eiland, compleet overgeleverd aan de natuur en aan je groepsgenoten. De ultieme manier ook om jezelf te ontdekken.

Niels, Coen en Denise

In ieder geval drie inwoners grijpen deze kans om het avontuur aan te gaan met beide handen aan. Onder andere zangeres en danseres Denise Kroes, handbal selectiespeler Niels de Jong en Coen van Zijverden. Coen schrijft enthousiast, positief en vooral creatief te zijn. Hij is al een keer gebeten door een slang, dus kan hij alles aan. Voor Denise is naast performen avontuur en spanning opzoeken het liefste wat ze doet. Een echte strijder, die van eten (ook slakken) houdt. FIQAS Handballer Niels de Jong doet niets liever dan buiten zijn, avontuur zoeken en leven van en in de natuur. Hij kijkt graag naar survival programma’s en houdt van winnen! Deze plaatsgenoten terug zien op televisie? Dan snel op hen stemmen, dit kan tot 20 maart. Kijk voor meer informatie (en filmpjes) op www.expeditierobinson.nl.