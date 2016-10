Uithoorn – Op de N201 bij Uithoorn is vanmiddag een eenzijdige aanrijding gebeurd. Een auto raakte 3 lantaarnpalen, en is over de kop gevlogen.

Gelijk rukte alle hulpdiensten met groot materieel uit. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Foto’s: KaWijKo Media / Nickelas Kok