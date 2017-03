Ernstig ongeval op Fokkerweg

Oude Meer – Vrijdag 10 maart om kwart over acht in de ochtend is op de Fokkerweg in Oude Meer (vlakbij Aalsmeer) een ernstig ongeval gebeurd tussen een motor en een fietser. De botsing vond plaats bij een oversteekplaats ter hoogte van het Fokker Logistics park.

Bij de aanrijding hebben zowel de motorrijder als de fietser letsel opgelopen. De fietser is ernstig gewond geraakt.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter uit Amsterdam, zijn ter plaatse gegaan.

De twee gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De N232 is geruime tijd geheel afgesloten geweest voor sporenonderzoek.

Foto: Davey Photography/Rob Franken