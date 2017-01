Ernstig ongeval op de Legmeerdijk

Aalsmeer – Even over zes uur zondagavond 22 januari heeft een ernstig ongeval plaats gevonden op de Legmeerdijk. Een voetgangster is geschept door een personenauto ter hoogte van de kruising naar de bloemenveiling. Het slachtoffer werd enkele meters meegesleurd en raakte ernstig gewond.

De ambulancedienst, alsmede het Mobiel Medisch Team uit Amsterdam zijn ter plaatse gekomen en hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Hierna is ze met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De arts van het MMT is met de ambulance meegereden.

De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Legmeerdijk is hiervoor enige tijd afgesloten geweest.

Tekst en foto: Marco Carels