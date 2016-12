Erik Jan wint weer op dartavond Poel’s Eye

Kudelstaart - Vorige week vrijdag was de zesde speelavond dit seizoen van de dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis van Kudelstaart. Tot volle tevredenheid van de organisatie was de opkomst eindelijk weer eens ‘des Poel’s Eye’, namelijk 47. Na de poules streed regerend kampioen William Hunitetu tegen de talentvolle Brent Plaisier om een plek in het hoogste niveau. Deze strijd werd knap gewonnen door Brent. In de volgende ronde trof Brent echter de darter met de grootste progressie van dit seizoen; Tibor Hogervorst. Tibor won deze clash en ook de ronde daarna van Remco Maarse, de man die hem vorige week nog dwars zat in het derde niveau. Tibor gooide en passant ook nog eens een prachtige 164 finish, wat niet alleen de Hoogste Uitgooi van de avond was, maar ook van het seizoen. Ook hiermee zat Tibor Remco dwars, want de oude Hoogste Uitgooi van het seizoen was 161 van Remco. Zodoende stond Tibor alweer knap in de halve finale, net als Tim van de Poel. Tim was hét verhaal van de avond, want al vroeg op de avond brak een pijl van hem af. Tim moest elke wedstrijd andere pijlen lenen en dat ging hem bewonderenswaardig goed af. Toch ging de finale uiteindelijk tussen Erik Jan Geelkerken en Danny Zorn. Erik Jan was de man in vorm, hij won de vorige speelavond en was koploper van de stand. Danny was echter ook geen kleintje, hij won in het verleden al 24 speelavonden. Erik Jan kwam de eerste leg op voorsprong door in één keer uit tegooien. De tweede en derde leg verliepen bijna identiek. Degene die begon stond al na vier beurten (twaalf pijlen) op een dubbel, waarna vervolgens drie beurten op de dubbels werden verspeeld, voordat de dubbels alsnog werden gevonden; 2-1 voor Erik Jan. Erik Jan zette Danny in de vierde leg onder druk (40 over na vijf beurten), maar Danny wist knap 76 weg te werken. Erik Jan werkte de vijfde leg in zes beurten weg waarna Danny mocht beginnen om de stand weer gelijk te maken. Doordat Erik Jan in de zevende beurt 70 wist uit te gooien lukte dit echter niet. Het was de zesde overwinning ooit voor Erik Jan. William was dus in het tweede niveau terecht gekomen en liet zich daar door niets of niemand meer afstoppen. Dat was nog niet gemakkelijk, want ook toppers als Nick Dekker, Tjitte Miedema en Kilian Broeren waren in het tweede niveau terecht gekomen. Door toedoen van Kilian haalde Nick echter de halve finale niet, maar was Frank Droogh de verrassende component. William rekende eigenhandig af met Tjitte, zodat de finale tussen William en Kilian ging. Uiteindelijk werd Kilian voor de elfde keer ooit winnaar van een finale, waarvan twee op het hoogste niveau (waarvan één keer tegen William). Hoe het de darters verging op het derde en vierde niveau is volgende week te lezen. Volgende week vrijdag, 16 december, is de volgende speelavond. Elke darter kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye is laagdrempelig en is geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer vreugd. Jong, oud, man en vrouw zijn welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum leeftijd is 15 jaar.

Foto: Finalist Danny Zorn (links) naast winnaar Erik Jan Geelkerken.