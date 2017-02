Eredivisie Zeilen op Westeinderplassen

Aalsmeer – De Nederlandse Eredivisie Zeilen maakt zestien verenigingen bekend die deelnemen aan de Eredivisie Zeilen 2017. Onder hen titelverdediger Almere Centraal en het volledige linker rijtje van het seizoen 2016. Nieuwkomer is de International Yacht Club Amsterdam. Eredivisie Zeilen is nog in gesprek met een aantal verenigingen om de resterende twee plekken in te vullen. Er zijn vier locaties bekend waar gestreden wordt om de landstitel, te weten Almere, Aalsmeer, Den Haag en Veere. Simon Keijzer, directeur Eredivisie Zeilen is enthousiast over het animo onder de deelnemers: “Het is bemoedigend om te zien dat we zestien hoog gemotiveerde verenigingen hebben die zich ingeschreven hebben voor het nieuwe Eredivisie Zeilen seizoen. Ook inspirerend is dat we zien dat steeds meer verenigingen een serieus Eredivisie-programma opgetuigd hebben en dat de verenigingen bereid zijn te investeren in eigen boten, eigen trainingsprogramma’s en hun eigen talent.”

Korte races, één wedstrijdbaan

In de Eredivisie Zeilen strijden toonaangevende watersportverenigingen van Nederland in moderne sportboten van het type J/70, geleverd door de organisatie, om de landstitel. Zeilers hoeven alleen hun eigen zeilpak mee te nemen. De boten worden geleverd door de stichting J-Club Nederland die mee investeert om de Eredivisie Zeilen mogelijk te maken. De wedstrijdformule is helder: korte races, identieke boten, één wedstrijdbaan en vijf speelronden op unieke locaties verspreid door Nederland. De wedstrijdleiding is in handen van partner Sailservice die ook een deel van de eventorganisatie voor zijn rekening neemt. De Eredivisie Zeilen is direct en online te volgen met live beelden op YouTube, verrijkt met animaties en voorzien van deskundig commentaar. Ook de bezoekers die fysiek aanwezig zijn kunnen de race eenvoudig ervaren met begrijpelijk commentaar van experts.

Europese finale

De club die zich landskampioen mag noemen zal Nederland vertegenwoordigen in de mondiale Sailing Champions League. Ook de nummers twee en drie van de Eredivisie kunnen zich via voorrondes plaatsen voor de Sailing Champions League.

Aangemelde verenigingen in alfabetische volgorde met de klassering van het team in het seizoen 2016:

1. International Yacht Club Amsterdam (-); 2. Jachtclub Scheveningen (3); 3. KNZ&RV Muiden (11); 4. KWS Sneek (2); 5. KWV De Kaag (9); 6. RR&ZV Maas en Roer (4); 7. VWDTP (5); 8. WSV Almere Centraal (1); 9. WSV Almere Haven (13); 10. WSV Flevomare (17); 11. WSV Giesbeek (6);12. WSV Heeg (10); 13. WV Braassemermeer (7); 14. WV Breskens (8);15. WV Wolphaartsdijk (15) en 16. Zeilteam Westeinder (14).

Het Eredivisie Zeilen seizoen bestaat in 2017 over een vijftal speelrondes verspreid over het land: Van 12 tot 14 mei in Almere, van 30 juni tot 2 juli in Aalsmeer, van 28 tot 30 juli in Scheveningen van 1 tot 3 september in Veere en de finale van 6 tot 8 oktober op een nog nader te bepalen plas.

Foto: Eredivisie in 2016. Foto: Jan Jongkind