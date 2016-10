Enerverende jeugdvoetbaldag bij Hertha

Vinkeveen – Zo’n 80 kinderen beleefden heel veel voetbalplezier aan de Jeugdvoetbaldag bij SV Hertha. Bij Hertha is de jeugd een belangrijk speerpunt. Hertha heeft als ambitie om de leukste club van de Ronde Venen te zijn. Jeugdvoetbalactiviteiten spelen daarbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. Dankzij de professionele benadering van de trainersstaf van www.jeugdvoetbalopleiding.nl, leek het voor de kinderen alsof zij als ware profvoetballers werden behandeld. De doelstelling van de jeugdvoetbaldag is om de deelnemers een afwisselend en uitdagend programma te bieden met veel trainingen volgens de Wiel Coerver methode

en diverse wedstrijdgerichte vormen. Voor de jeugdkeepers was een specifiek trainingsprogramma onder leiding van een deskundige keeperstrainer. In de pauze werd er een smakelijke lunch geserveerd en een spannende voetbalquiz georganiseerd. In de middag volgden veel uitdagende wedstrijdvormen met veel beleving. Deze intensieve en afwisselende jeugdvoetbaldag werd door de deelnemers erg enthousiast ontvangen. Tot slot ontvingen alle deelnemers een leuk aandenken.